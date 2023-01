Roma, 31 gen. (LaPresse) – “Ieri abbiamo riferito al Cdm sia sulla vicenda Cospito che sulla vicenda che riguarda gli attacci dei movimenti anarchici in Italia e all’Estero contro il personale diplomatico e le sedi diplomatiche italiane. Abbiamo confermato la volontà di non cedere a patti con chi usa la violenza come strumento di lotta politica. Ci auguriamo che tutte le forze politiche sostengano l’azione del governo contro la violenza organizzata nei confronti dello Stato e delle nostro sedi diplomatiche in giro per il mondo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in conferenza stampa.

