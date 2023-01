Milano, 31 gen. (LaPresse) – “Escludo in via assoluta che vi siano legami tra esponenti del Pd, ma anche di qualsiasi esponente parlamentare. È scritto nella legge che i parlamentari hanno sempre il diritto di visitare i detenuti e so che è un dovere oltre che un diritto fare queste visite ‘pastorali'”. Lo ha detto Carlo Nordio, ministro della Giustizia, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi rispondendo a una domanda sulla visita di una delegazione del Pd in carcere a Sassari.

