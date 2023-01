Milano, 31 gen. (LaPresse) – “Qualsiasi decisione sulla revoca del 41 bis non può essere adottata senza i pareri delle autorità giudiziarie. La decisione sarà presa solo dopo un maturato studio della situazione giuridica. Non appena abbiamo saputo del mutamento delle condizione di salute di Cospito abbiamo provveduto al trasferimento presso il carcere di Opera dove la sua salute è garantita. Questo non significa un cedimento dello Stato”.

