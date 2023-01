Milano, 31 gen. (LaPresse) – “In questo momento storico il 41 bis è indispensabile, non può essere messo in discussione. Se un domani le cose cambiassero allora se ne potrebbe parlare”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenendo in conferenza stampa da Palazzo Chigi rispondendo a una domanda sul caso Cospito. “Il 41 bis non si tocca, oggi – ha ribadito – non si tocca e va bene così”.

