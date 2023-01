Madrid (Spagna), 30 gen. (LaPresse) – Per domani alle ore 16 è stato convocato un raduno di protesta davanti alla sede dell’ambasciata d’Italia a Madrid, in calle Lagasca 98, contro la detenzione al 41 bis dell’anarchico Alfredo Cospito, da 104 giorni in sciopero della fame.

