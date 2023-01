Milano, 29 gen. (LaPresse) – “La spirale di morte che aumenta di giorno in giorno non fa altro che chiudere gli spiragli di fiducia tra i due popoli”. Lo ha detto Papa Francesco, al termine dell’Angelus in piazza San Pietro, evidenziando di essere preoccupato per quanto “accade in Terra Santa”. “Con particolare dolore apprendo le notizie che giungono dalla Terra Santa – ha affermato -, in particolare della morte di 10 palestinesi, tra cui una donna, uccisi durante azioni militari anti terrorismo israeliane in Palestina, e di quanto accaduto a Gerusalemme, dove 7 ebrei israeliani sono stati uccisi da un palestinese e 3 feriti all’uscita dalla sinagoga”.

