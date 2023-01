Milano, 29 gen. (LaPresse) – Ha accoltellato il marito alla gola al culmine di una lite uccidendolo: lo ha colpito più volte, dopo una discussione nata a ora di cena nella loro casa a Nuvolento, in provincia di Brescia, in via Carlina 20. Ad assistere, almeno in parte, a quanto stava accadendo, è stato il figlio 15enne della coppia che, spaventato, ha chiamato i soccorsi. Ma quando sono giunti sul posto per l’uomo, Romano Fagoni, operaio disoccupato, classe 1963, non c’era più nulla da fare. I carabinieri del comando provinciale di Brescia hanno arrestato la moglie, Raffaelle Ragnoli, classe 1963, casalinga, su disposizione del pm di turno. L’accusa nei suoi confronti è di omicidio volontario.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata