Milano, 26 gen. (LaPresse) – “Si è fatto una doccia ieri sera intorno alle 23.30, è caduto a terra per ipotensione, è caduto con la faccia e ha riportato una frattura scomposta al naso e ha perso molto sangue”. Lo ha detto in una intervista a Radio Onda d’Urto la dottoressa Angelica Milia che ha visitato in carcere Alfredo Cospito “L’ho trovato abbastanza male, la sua termoregolazione è andata – ha affermato – indossa 4 maglie e tre paia di pantaloni, ha sempre freddo”.

