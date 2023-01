Roma, 25 gen. (LaPresse) – Gli Stati Uniti consegneranno all’Ucraina 31 carri armati Abrams M1, per un valore di 400 milioni di dollari. Lo ha riferito in un briefing riservato un alto funzionario delll’Amministrazione Biden, prima dell’intervento annunciato del presidente Usa. Per Washington si tratta di un “impegno a lungo termine”. L’annuncio Usa fa seguito a una serie di consultazioni “a tutti i livelli” con i leader e i responsabili della Difesa europei, ha detto il funzionario, riferendo che il presidente Joe Biden ha “più volte” parlato con il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata