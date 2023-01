Roma, 25 gen. (LaPresse) – Cosa dire ai giovani? “Questo è il momento in cui stiamo preparando il futuro: dobbiamo disinquinare il mondo da tanta divisione che è pericolosa per tutti. E’ un virus silenzioso che sembra innocuo ma che non lo è mai. Ma il bello è che c’è anche una banalità del bene, lo scoprire sempre l’altro e imparare a capire che siamo fratelli tutti e che siamo sulla stessa barca”. Lo dice a LaPresse il cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Cei, in occasione del Giorno della Memoria celebrata il 27 gennaio di ogni anno per commemorare le vittime dell’Olocausto.

