Des Moines (Iowa, Usa), 23 gen. (LaPresse/AP) – Due studenti sono stati uccisi e un insegnante è rimasto gravemente ferito in una sparatoria in una scuola di Des Moines, la ‘Starts Right Here’, che aiuta i giovani a rischio. Lo riferisce la polizia. Le squadre di emergenza sono state chiamate poco prima delle 13. Gli agenti sono arrivati e hanno trovato due studenti gravemente feriti e hanno iniziato immediatamente la rianimazione cardiopolmonare. I due studenti sono morti in ospedale. L’insegnante che è rimasto ferito è in gravi condizioni ed è stato trasferito in sala operatoria. Circa 20 minuti dopo la sparatoria, gli agenti hanno fermato un’auto che corrispondeva alle descrizioni dei testimoni a circa due miglia di distanza e hanno preso in custodia tre sospetti. Uno di questi è scappato dall’auto, ma gli agenti sono stati in grado di rintracciarlo.

