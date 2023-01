Francoforte (Germania), 17 gen. (LaPresse) – L’attivista per il clima Greta Thunberg è stata trattenuta dalla polizia tedesca durante la sua partecipazione ad una protesta vicino al villaggio di Lützerath in Germania. Lo riferiscono Deutsche Welle e la Cnn, che cita l’affiliata N-Tv. Thunberg aveva già preso parte alle manifestazioni contro lo sgombero di Lützerath, che sarà abbattuto per l’ampliamento di una miniera di carbone, la scorsa settimana. In quell’occasione l’attivista era stata portata via dal suo sit-in di protesta dagli agenti incaricati dello sgombero, e le immagini avevano fatto il giro del mondo. Secondo le prime ricostruzioni, non è chiaro al momento se Thunberg oggi sia stata effettivamente arrestata, o trattenuta dopo essere stata allontanata da un’area dove l’accesso è strettamente riservato.

