Roma, 16 gen. (LaPresse) – “Per me le intercettazioni, per come sono utilizzate nei procedimenti di mafia, sono fondamentali. Sono uno strumento di indagine del quale non si può fare a meno, e nessuno ha mai messo in discussione nulla per questo genere di reati”. Così la premier Giorgia Meloni nell’intervista in onda questa sera a ‘Quarta Repubblica’ su Rete4. “Quello su cui cerca di centrare l’attenzione il ministro della Giustizia quando parla del tema – aggiunge – è soprattutto il tema del rapporto tra le intercettazioni e quel che diventa di pubblico dominio, anche nella fase in cui le intercettazioni non dovrebbero essere pubbliche. Sono d’accordo con il procuratore di Palermo sul fatto che le intercettazioni per la lotta alla mafia sono uno strumento fondamentale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata