Milano, 13 gen. (LaPresse) – “Pur avendo collaborato pienamente con l’autorità su questo tema, non siamo d’accordo con la decisione presa dall’AgCom e sulla multa imposta. Stiamo valutando le opzioni a nostra disposizione”. Così un portavoce di Meta in merito alla sanzione decisa oggi dall’Agcom nei confronti della società per violazione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo.

