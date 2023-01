Milano, 12 gen. (LaPresse) – Solo l’autorità giudiziaria può disporre il divieto di utilizzare o disporre di un telefono cellulare nei confronti di persone già condannate per delitti non colposi, e abitualmente dedite, per la loro condotta, alla commissione di reati: lo stabilisce una sentenza della Corte Costituzionale, la numero 2 del 2023, redattore Nicolò Zanon.

