Roma, 12 gen. (LaPresse) – “La cancellazione delle accise sulla benzina rimane un obiettivo dell’attuale governo che sarà possibile raggiungere nel medio periodo quando le politiche economiche che verranno messe in campo faranno aumentare la crescita e la ricchezza della nazione”. È quanto si legge in una nota informativa prodotta dall’Ufficio studi di Fratelli d’Italia dal titolo ‘Prezzo dei carburanti: smontiamo le fake news della sinistra’. Nel dossier interno confezionato a via della Scrofa viene sottolineato che “il taglio strutturale delle accise è un obiettivo del Governo Meloni e di Fratelli d’Italia, ma nulla a che vedere con la misura emergenziale fatta nei mesi scorsi dal governo precedente”.

