Milano, 9 dic. (LaPresse) – Causa forti dolori addominali, un minore non accompagnato di 14 anni è stato appena evacuato dalla Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere. Lo rende noto la ong precisando che il minore “necessita di cure specialistiche urgenti che non possiamo fornire a bordo. Ora – si legge in un tweet – sulla GeoBarents ci sono 248 persone sopravvissute”.

