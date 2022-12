Bangkok (Thailandia), 2 dic. (LaPresse/AP) – L’Alto Commissario delle Nazioni Unite, Volker Turk, ha affermato che negli ultimi due giorni in Birmania almeno undici studenti universitari e giovani attivisti tra i 18 e i 24 anni sono stati condannati a morte, portando il totale dei giustiziati a 139. L’esercito ha preso il potere nel febbraio dello scorso anno, destituendo il governo eletto di Aung San Suu Kyi, e sta usando la pena capitale come strumento per reprimere l’opposizione. “I militari continuano a tenere procedimenti in tribunali segreti in violazione dei principi fondamentali del giusto processo e in contrasto con le principali garanzie giudiziarie di indipendenza e imparzialit√†”, ha dichiarato Turk in una nota.

