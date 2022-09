Milano, 20 set. (LaPresse) – L’Unione Europea condanna fermamente i piani della Russia di indire referendum in alcune zone dell’Ucraina e non riconoscerà i risultati. Lo ha affermato l’alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri Josep Borrell. “La Russia, la sua leadership politica e tutti coloro coinvolti in questi” referendum “e altre violazioni del diritto internazionale in Ucraina saranno ritenuti responsabili”, ha spiegato. Borrell ha aggiunto che “verranno prese in considerazione ulteriori misure restrittive contro la Russia”.

