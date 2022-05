Roma, 26 mag. (LaPresse) – Fumata bianca al Senato sulle concessioni balneari. La riformulazione dell’emendamento dell’art. 2 del ddl concorrenza presentata dal viceministro dello Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, ha ottenuto il via libera della maggioranza. L’impasse è stata superata attraverso una modifica alla parte relativa agli indennizzi. Scompare infatti ogni riferimento alle modalità di calcolo, che dovranno essere definite dai decreti delegati. La commissione Industria di Palazzo Madama conta adesso di chiudere in giornata i lavori sul provvedimento in vista dell’approdo in Aula, calendarizzato per lunedì prossimo.

