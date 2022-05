Roma, 25 mag. (LaPresse) – Dopo la pubblicazione del rapporto di Sue Gray sui raduni a Downing Street malgrado le restrizioni per il Covid “spero di poter passare oltre”. Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson parlando alla Camera dei comuni. Il primo ministro ha aggiunto di non aver “fuorviato consapevolmente” il Parlamento, quando aveva detto che non c’erano stati dei party a Downing Street.

