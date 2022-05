Roma, 25 mag. (LaPresse) – “Ho commissionato il rapporto per mettere le cose in chiaro e permettere a tutti noi di andare avanti”, “mi assumo la piena responsabilità per i miei fallimenti”. E’ quanto dirà il premier britannico Boris Johnson in una dichiarazione che rilascerà a brebe alla Camera dei Comuni, dopo la pubblicazione integrale del rapporto sul cosiddetto scandalo partygate. Lo anticipa Sky News.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata