Milano, 25 mag. (LaPresse) – Ricoveri per Covid in calo negli ospedali italiani. Secondo i dati giornalieri del Ministero della Salute, i pazienti nei reparti ordinari sono 5.969 (-171 rispetto a ieri), mentre quelli in terapia intensiva sono 271 (15 rispetto a ieri). I nuovi ingressi nelle rianimazioni sono 22.

