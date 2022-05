Senago, 23 mag. (LaPresse) – Il Governo rischia sul ddl Concorrenza? “No, il Governo rischia per i capricci del Pd sullo ius soli e sul ddl Zan e del M5S che non vuole i termovalorizzatori”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti a Senago, in provincia di Milano. I Cinquestelle “dovrebbero venire – ha aggiunto – in Lombardia a scuola di pulizia, di ambiente e di valorizzazione dei rifiuti. Dire no nel 2022 alla valorizzazione dei rifiuti a Roma e altrove significa vivere su morte.

