Milano, 20 mag. (LaPresse) – Mentre in questi giorni di maggio, in anticipo è arrivato il ‘caldo africano’ dell’anticiclone Hannibal, le vendite di condizionatori d’aria ad aprile sono stimate in calo del 10% in meno rispetto allo stesso mese del 2021. Ma non si tratta dell’ ‘effetto Draghi’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata