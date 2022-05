Roma, 19 mag. (LaPresse) – Il pubblico ministero del tribunale di Kiev ha chiesto l’ergastolo per il soldato russo Vadym Shishimarin, 21 anni, accusato di crimini di guerra per aver ucciso lo scorso 28 febbraio il 62enne Oleksandr Shelipov a Sumy lo scorso 28 febbraio. Lo riporta il Kiev Independent. Nel corso dell’udienza il giovane aveva chiesto perdono per quanto commesso.

