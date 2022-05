Modena, 19 mag. (LaPresse) – I due bambini, un maschio di 7 anni e una femmina di 5, rimasti feriti ieri sera, dopo il crollo di un solaio in un’abitazione di Marano sul Panaro, nel modenese, rimangono in osservazione in Pediatria, al Pronto soccorso del Policlinico di Modena, con alcune escoriazioni. Oltre a loro, è rimasta coinvolta nell’incidente anche la madre 32enne, per cui è stata disposta una prognosi di 20 giorni per qualche ferita e una frattura alla mano sinistra. Dimessi, invece, due uomini policontusi soccorsi al Pronto soccorso dell’Ospedale civile di Modena. Lo ha fatto sapere l’azienda ospedaliero-universitaria di Modena. In base a quanto riferito dai vigili del Fuoco ieri sera, le persone ferite e affidate ai sanitari del 118, in totale, erano 6 (compresi i 2 minori). Si indaga per accertare le cause del cedimento.

