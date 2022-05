New York (Usa), 13 mag. (LaPresse) – L’amministratore delegato di Twitter, Parag Agrawal, ha dichiarato che si aspetta ancora che la vendita a Elon Musk vada a buon fine. “Anche se mi aspetto che l’accordo si concluda, dobbiamo essere preparati a tutti gli scenari e fare sempre ciò che è giusto per Twitter”, ha affermato Agarwal. “Sono responsabile della guida e della gestione di Twitter e il nostro compito è costruire un Twitter più forte ogni giorno”. “Il nostro settore si trova in un ambiente macro molto impegnativo, in questo momento. Non userò l’accordo come scusa per evitare di prendere decisioni importanti per la salute dell’azienda, né lo farà nessun leader di Twitter”, ha sottolineato. Agrawal ha aggiunto che cercherà di portare maggiore trasparenza al lavoro che Twitter sta facendo.

