Roma, 27 gen. (LaPresse) – “Ottimista? Io lo sono sempre”. Così il vicesegretario della Lega e ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, incalzato dai cronisti all’uscita di Montecitorio, spiegando di non avere notizie sull’andamento della trattativa per l’individuazione del candidato per il Quirinale.

