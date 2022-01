Milano, 23 gen. (LaPresse) – “Sono ottimista e convinto che nelle prossime 48-72 ore le forze politiche daranno il meglio di loro stesse” per trovare un nome condiviso per il Quirinale”. Così il segretario del Pd Enrico Letta a ‘Che tempo che fa’ su Rai3 aggiungendo che “oggi per il centrodestra è stata una giornata dura”. “Noi siamo pronti, in due giorni sono convinto che si troverà una soluzione: c’è lo sforzo a trovare un’intesa nell’interesse del Paese e all’altezza del settennato di Mattarella”, ha precisato.

