Milano, 18 gen. (LaPresse) – “Durante la mia visita vorrei sottolineare quanto importanti siano le relazioni con la Russia per il nuovo governo federale tedesco e per me personalmente. Non ci sono alternative a relazioni stabili fra Mosca e Berlino”. Così la ministra degli Esteri della Germania, Annalena Baerbock, in visita in Russia, incontrando l’omologo russo Sergey Lavrov. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass.

