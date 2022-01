Milano, 12 gen. (LaPresse) – “I vaccini vanno aggiornati e la tecnologia c’è per farlo in pochi giorni”. Così il presidente dell’Aifa Giorgio Palù nella puntata in onda stasera di Porta a Porta. “Credo che l’Agenzia europea e la Fda americana abbiano trovato un certo accordo, nel senso che è inutile che ci vacciniamo con la quarta, quinta, sesta dose, non è più un vaccino ma diventa un vaccino terapeutico”, rimarca Palù, “sarà importante vedere se il vaccino contro Omicron darà una risposta immunitaria importante più di quella attuale e se coprirà, come sembra emergere da uno studio in Sud Africa, anche le varianti Delta e precedenti”.

