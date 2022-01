Bruxelles, 12 gen. (LaPresse) – “Gli alleati hanno invitato la Russia ad astenersi da attività aggressive ai confini dirette contro gli alleati. Questo significa che il nostro dialogo è difficile, ma ancora più necessario. Voglio sottolineare che faremo ogni sforzo per trovare una via politica da seguire”. Lo ha detto il segretario della Nato, Jens Stoltenberg, in un punto stampa al termine del Consiglio Nato-Russia a Bruxelles.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata