Los Angeles (California, Usa), 12 gen. (LaPresse/AP) – Ronnie Spector, icona rock degli anni ’60 che ha cantato da leader del gruppo femminile Ronette successi come ‘Be My Baby’, Baby I Love You e Walking in the Rain, è morta. Aveva 78 anni ed è morta oggi dopo una breve battaglia contro il cancro, ha reso noto la sua famiglia. Spector, nome di battesimo Veronica Bennett, e le sue compagne di band sono cresciute nella zona di Washington Heights a Manhattan. L’influenza di Ronnie Spector si è fatta sentire in lungo e in largo. Billy Joel scrisse Say Goodbye to Hollywood in onore di Spector e Amy Winehouse citava spesso Spector come un idolo.

