Roma, 12 gen. (LaPresse) – Dovrebbe tenersi la prossima settimana, e non domani o venerdì, come era stato ipotizzato in un primo momento, il Consiglio dei ministri sul nuovo decreto sostegni. E’ quanto apprende LaPresse da fonti di Governo. Il provvedimento, viene riferito, “non è ancora pronto”.

