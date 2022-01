Roma, 12 gen. (LaPresse) – “Finalmente, grazie alla determinazione della Lega, c’è l’impegno del Governo a prevedere un risarcimento per chiunque riporterà lesioni o infermità con menomazioni permanenti dell’integrità psico-fisica a causa della vaccinazione anti-covid”. Lo annuncia Luigi Augussori, senatore della Lega e capogruppo in commissione Affari Costituzionali nonché primo firmatario dell’ordine del giorno. “E’ stata infatti approvata in commissione una nostra proposta tale per cui l’Esecutivo si farà carico di reperire le risorse necessarie a prevedere un indennizzo da parte dello Stato in caso di danni da vaccinazione anti-covid, anche per quelle persone che non sono già soggette all’obbligo. Una battaglia che da tempo portiamo avanti nelle sedi parlamentari e che, dopo tanto inutile tempo perso, finalmente ha visto anche le altre forze di maggioranza seguirci nella stessa direzione. Siamo orgogliosi di aver ottenuto questo risultato nell’interesse del Paese e felici che questa nostra indicazione sia stata determinante per la scelta della maggioranza di Governo, sulla quale non avremmo potuto incidere stando all’opposizione. Ora attendiamo fiduciosi il vaglio definitivo del Parlamento”, conclude.

