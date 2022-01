Roma, 7 gen. (LaPresse) – C’è un dato oggettivo: la stragrande maggioranza dei ricoverati e la stragrandissima maggioranza dei ricoverati delle terapie intensive sono No vax. Per la loro individuale scelta di non vaccinarsi stanno bloccando l’attività normale degli ospedali. Quando non c’era il vaccino era un fatto oggettivo ma ora che si potrebbe evitare perché c’è il vaccino credo sia un fatto molto grave”. Così il Governatore del Lazio Nicola Zingaretti parlando a Latina.

