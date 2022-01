Roma, 3 gen. (LaPresse) – “Noi siamo sempre stati resilienti ma in questo momento dall’arrabbiatura si è passati alla depressione”. Lo dice a LaPresse Guido Quici presidente della federazione Cimo-Fesmed (sindacato dei medici ospedalieri). “Si parla solo di Pnrr ma non di risorse umane e di ospedali – aggiunge – ci sono carenze di personale, si chiudono reparti spostando posti letto e improvvisamente colleghi specialisti di un determinato settore si trovano nelle corsie covid. Non si fanno più screening e nei prossimi anni si vedranno le conseguenze devastanti”.

