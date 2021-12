Roma, 7 dic. (LaPresse) -Il costo medio per il mantenimento di un figlio da 0 a 18 anni è di 175.642,72 euro. Lo rileva l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori. L’aumento dell’1,2% che si è registrato rispetto al 2018 è in parte determinato dalla pandemia da Covid-19. La diminuzione delle spese relative ai trasporti, così come di quelle sostenute per le attività sportive e ludiche non è bastata infatti ad ammortizzare l’aumento dei costi per l’abitazione e delle utenze (+12% rispetto al 2018), per l’alimentazione (+8% rispetto al 2018) e per l’educazione e la cura (+6% rispetto al 2018).

