Bruxelles, 3 dic. (LaPresse) – Al prossimo Consiglio europeo il tema dei prezzi dell’energia dovrebbe essere affrontato separatamente dalle politiche sul clima. Lo sostiene il rappresentante permanente italiano presso l’Ue, l’ambasciatore Pietro Benassi, in un’intervista alla rubrica Playbook di Politico, in cui affronta alcuni dei temi in agenda nel prossimo Consiglio europeo del 16 e 17 dicembre. “Vogliamo evitare di annacquare l’ambizione della proposta del pacchetto Fit for 55 mescolando l’attuale impennata dei prezzi dell’energia con gli obiettivi climatici a medio termine”, ha affermato Benassi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata