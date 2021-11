Roma, 25 nov. (LaPresse) – In merito alla vaccinazione pediatrica “il rapporto rischi-benefici non è chiaro”. Lo dice a LaPresse il virologo, Andrea Crisanti. “All’Ema hanno dato l’autorizzazione per gli adulti su un trial di 30mila persone mentre quello sui bambini è dieci volte inferiore – spiega ancora – il campione non cattura la frequenza di eventuali eventi avversi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata