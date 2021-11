Roma, 25 nov. (LaPresse) – Obbligo vaccinale per i bambini? “Prima inizierei con l’obbligo per le forze dell’ordine, gli insegnanti e i sanitari”. Lo ha detto a LaPresse Arnon Shahar, responsabile del piano vaccinale di Tel Aviv, sottolineando però che “il ruolo del medico è quello di raccomandare di avere più vaccinati possibile” e che “il metodo per fare questo spetta al governo, allo Stato. In Israele non abbiamo mai forzato le vaccinazioni e abbiamo lo stesso tassi elevati di vaccinati”. “Sarà difficile forzare le persone”, ha aggiunto Shahar aggiungendo che “ovviamente come medico mi piacerebbe che tutti fossero vaccinati”.

