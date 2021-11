Roma, 25 nov. (LaPresse) – “Le non troppo velate accuse che mi sono state rivolte in relazione alla mia presunta vicinanza a KKR, oltre ad essere totalmente fuori luogo e false come ho ripetutamente fatto presente, non devono essere utilizzate strumentalmente per rallentare il processo di esame della indicazione di interesse, tentativo dal quale mi dissocio in modo netto”. Così l’ad Tim Luigi Gubitosi in una lettera ai consiglieri alla vigilia del Cda.

