Roma, 25 nov. (LaPresse) – La Camera dei deputati ha dato il via libera definitivo al disegno di legge che delega al Governo l’efficienza del processo civile e la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata, già approvata dal Senato. I voti favorevoli sono stati 364, mentre quelli contrari 32. Solo 7 i deputati astenuti.

