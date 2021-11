Roma, 25 nov. (LaPresse) – “La situazione del Covid-19 non è migliorata molto nelle ultime settimane, e ora è migliore in Italia che in Belgio, ne siamo pienamente consapevoli”, “come tutti gli altri Paesi europei ci aspettiamo una situazione difficile poco prima delle feste”, ma “speriamo che le persone rispettino le misure e che possiamo avere un buon Natale”. Lo ha detto a LaPresse l’ambasciatore del Belgio in Italia, Pierre-Emmanuel De Bauw. “C’è un buon grado di vaccinazione in Belgio, e al momento è sul tavolo il tema di renderlo obbligatorio”. Ora in Belgio “le persone lavorano di nuovo da remoto, quindi si consiglia di lavorare a casa e di stare a casa invece di andare in ufficio. Per ora le scuole restano aperte ma la situazione viene monitorata giornalmente”, ha aggiunto l’ambasciatore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata