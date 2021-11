Milano, 25 nov. (LaPresse) – Quest’anno per il Black Friday un italiano su tre è pronto a fare acquisti giornata di forti sconti che farà da apripista alla stagione dello shopping natalizio, per una spesa media di 144 euro a testa e oltre 1,7 miliardi in totale. Lo comunica una nota congiunta di Confesercenti e Swg, che ha svolto un sondaggio su un doppio campione di consumatori e imprenditori del commercio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata