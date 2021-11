Strasburgo, 24 nov. (LaPresse) – “Accanto a questi sviluppi positivi, sottolineiamo anche che in alcuni casi la crescita della spesa corrente finanziata a livello nazionale è prevista per fornire un contributo considerevole alla politica di bilancio complessiva di sostegno nel 2022. Chiediamo quindi un’esecuzione prudente del bilancio al fine di limitare questa crescita, soprattutto quando, come l’Italia, è abbinata ad un alto livello del debito pubblico”. Lo ha detto il commissario all’economia, Paolo Gentiloni, nella presentazione del pacchetto del Semestre europeo 2022.

