Roma, 24 nov. (LaPresse) – “Occorre chiedersi quali sono gli eventuali rischi: Noi vediamo una situazione all’esterno che è molto grave, in Paesi confinanti. La situazione italiana è in lieve ma costante peggioramento e non siamo ancora nella pienezza dell’inverno e la copertura vaccinale del ciclo comincia ad affievolirsi. La logica è che noi vogliamo prevenire quello che abbiamo conquistato”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il Super green pass.

