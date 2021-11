Roma, 23 nov. (LaPresse) – “La buona notizia è che il governo italiano ha recepito il modello di una copertura vaccinale estesa. Ci sono comunque molti punti su cui lavorare. Ci sono evidenze che dimostrano come il green pass con tamponi sia insufficiente. Purtroppo siamo entrati in una epoca in cui le scelte umane possono essere disastrose nell’evoluzione di nuove pandemie. L’unico modo per uscire da queste situazione è far produrre più vaccini”. Lo afferma il consigliere del ministro della Salute per i rapporti con le istituzioni sanitarie internazionali per l’emergenza Covid-19 Walter Ricciardi, intervenendo nel corso di Welfare Italia, organizzato dal gruppo Unipol in collaborazione con The European House-Ambrosetti.

