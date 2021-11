Roma, 23 nov. (LaPresse) – “Sono venuto a vedere le bellezze italiane” del nostro padiglione a Expo Dubai, “sono sicuro” che Matteo Renzi “sia qui per i suoi business, per le sue cose, quindi non ci incontreremo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a margine dell’Italian Sports Day all’Expo di Dubai.

